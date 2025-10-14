Leáll a tévé, a telefon és az internet több baranyai településen
2025. október 14. kedd 18:13
A Magyar Telekom Nyrt. hálózatfejlesztési munkálatokat végez, így több baranyai településen ideiglenes szolgáltatás-kimaradásra kell számítani.
A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. október 16. 00:00 és 05:00 között kell kimaradásokra számítani. A Telekom leállása alatt korszerűsítési munkálatokat végeznek, ezzel pedig a hálózatukat kívánják gyorsabbá és stabilabbá tenni.
A Telekom arra kéri ügyfeleit, amennyiben a jelzett időszakon túl továbbra is problémát tapasztalnak, próbálják meg újraindítani készülékeiket. Ha a fennakadások ez után sem szűnnek meg, akkor pedig keressék az ügyfélszolgálatot a 1414-es telefonszámon!
Baranyában 46 települést érint a leállás, ezek a következők:
Apátvarasd
Aranyosgadány
Baksa
Berkesd
Bisse
Bogádmindszent
Csarnóta
Erdősmecske
Görcsöny
Gyód
Hidas
Kárász
Keszü
Kisdér
Kisherend
Komló
Kozármisleny
Köblény
Lothárd
Lovászhetény
Mánfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ócsárd
Ófalu
Ózdfalu
Pécs (7621, 7622, 7624, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7691, 7693)
Pécsudvard
Pécsvárad
Pellérd
Peterd
Pogány
Regenye
Szalánta
Szalatnak
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Tengeri
Téseny
Túrony
Újpetre
Vokány
Zengővárkony
