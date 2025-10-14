Leáll a tévé, a telefon és az internet több baranyai településen

A Magyar Telekom Nyrt. hálózatfejlesztési munkálatokat végez, így több baranyai településen ideiglenes szolgáltatás-kimaradásra kell számítani.

A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. október 16. 00:00 és 05:00 között kell kimaradásokra számítani. A Telekom leállása alatt korszerűsítési munkálatokat végeznek, ezzel pedig a hálózatukat kívánják gyorsabbá és stabilabbá tenni.



A Telekom arra kéri ügyfeleit, amennyiben a jelzett időszakon túl továbbra is problémát tapasztalnak, próbálják meg újraindítani készülékeiket. Ha a fennakadások ez után sem szűnnek meg, akkor pedig keressék az ügyfélszolgálatot a 1414-es telefonszámon!

Baranyában 46 települést érint a leállás, ezek a következők:



Apátvarasd

Aranyosgadány

Baksa

Berkesd

Bisse

Bogádmindszent

Csarnóta

Erdősmecske

Görcsöny

Gyód

Hidas

Kárász

Keszü

Kisdér

Kisherend

Komló

Kozármisleny

Köblény

Lothárd

Lovászhetény

Mánfa

Mecseknádasd

Nagypall

Óbánya

Ócsárd

Ófalu

Ózdfalu

Pécs (7621, 7622, 7624, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7691, 7693)

Pécsudvard

Pécsvárad

Pellérd

Peterd

Pogány

Regenye

Szalánta

Szalatnak

Szemely

Szilágy

Szilvás

Szőke

Tengeri

Téseny

Túrony

Újpetre

Vokány

Zengővárkony