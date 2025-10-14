Fiatal lányt prostitúcióra kényszerítő férfit ítéltek el Pécsett

Egy férfi erőszakkal prostitúcióra kényszerített egy fiatal lányt, melyben az anyja és a testvére is részt vett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára mindhárom vádlott büntetését súlyosította a Pécsi Ítélőtábla.

Az ítélet szerint a börtönbüntetéséből szabadult huszonéves férfi élettársi kapcsolatot létesített egy 17 éves lánnyal. A kezdeti jó viszony hamar megromlott, és a férfi őt erőszakkal, valamint fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítette.

Amikor a lány ellenkezett, megverte, iratait, telefonját, pénzét elvette, folyamatos ellenőrzés alatt tartotta. A tevékenységben a vádlott anyja és testvére is közreműködött.

Az egyik felügyelte, és alkalmanként férfiakhoz szállította Budapestre a lányt, míg a másik a szexuális szolgáltatást nyújtó hirdetésekhez készített fényképeket és a beérkező hívásokat fogadta. A megfélemlített fiatalkorú végül egy kuncsaft segítségével tudott elmenekülni, és tette meg a feljelentést.



A Pécsi Törvényszék a vádlottakat emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őket 3 és 6 év közötti időtartamú szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére súlyosításért, a vádlottak és védőik pedig felmentés és enyhítés végett fellebbeztek.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.



A Pécsi Ítélőtábla mai napon kihirdetett ítéletével a férfi büntetését 8 év fegyházra súlyosította, családtagjait kizárta a feltételes szabadságból, illetve fegyházra szigorította a végrehajtás módját. Az ítélet a mai napon jogerőre emelkedett.

