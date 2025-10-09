Pályaválasztási kiállításra várják a pécsi és baranyai diákokat és szüleiket
2025. október 09. csütörtök 09:05
A Zsolnay-negyedben várják október 14-én és 15-én az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályaiba járó fiatalokat, szüleiket és tanáraikat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási rendezvényre.
Az első napon a pécsi, a másodikon a Baranya vidéki településein tanulókat és szüleiket várják.
A kormányhivatal pályaválasztási kiállításán és szakmabemutatóján egy helyen elérhető lesz minden a továbbtanulással, a pályaorientációval kapcsolatos információ.
Az általános iskolás tanulók megismerkedhetnek a továbblépési lehetőségekkel, a vármegyében elérhető színes oktatási, képzési kínálattal.
A pályaválasztási rendezvényeken nemcsak rengeteg képzési, oktatási, munkaerőpiaci információ, hanem különböző szolgáltatások - pl. pályaorientációs tanácsadás, érdeklődésvizsgálat - is várják a fiatalokat.
$banner2]
Az eseményre ellátogató diákok a különböző kísérőprogramoknak köszönhetően lehetőséget kapnak arra is, hogy a legmodernebb technika segítségével kipróbálják a számukra szimpatikus szakmákhoz kapcsolódó munkafolyamatokat, továbbá érdeklődésvizsgálaton, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson vegyenek részt, vagy a hivatásukban, választott szakmájukban már sikeres fiatalokkal találkozzanak, beszélgessenek.
Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Késnek a fővárosból Pécsre tartó vonatok
- Még hat napig tart a fokozott...
- Pályaválasztási kiállításra várják a...
- Felborult egy autó a Mecsekben, Komló...
- Segítő hivatást választott: a...
- Brutális gyilkosság Pécsett: 30 év...
- Napsütésre is számíthatunk a felhők...
- Megtaláltuk Pécs legkakaósabb,...
- Elismeréseket vehettek át a baranyai...
- Javában tart a rendőrségi razzia az...