Kormány: üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indul a nemzeti petíció, amelyet hamarosan postázunk. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! - olvasható Magyarország kormányának Facebook oldalán.

Az oldalon közzétették a nemzeti petíció szövegét és azt a három témát is, amelyre nemet lehet mondani.

A petíció szövege szerint Brüsszelnek már semmi más nem fontos, csak Ukrajna. Azt tervezik, hogy már a következő négy évben felveszik Ukrajnát az Európai Unióba, és uniós tagként fizetik ki nekik a 800 milliárd dollárt, amit az ukrán miniszterelnök kért. Brüsszel arra is készül, hogy nem csupán fegyvert szállít.



Brüsszelben eldöntötték, beszállnak Ukrajna oldalán a háborúba. Ursula von der Leyen azt mondja, hogy "Európának harcolnia kell!". A háború költségeit pedig az európai emberekkel, köztük velünk, magyarokkal fizettetik meg - olvasható dokumentumban.

Az is szerepel a nemzeti petícióban, hogy Brüsszel eltitkolja az európai emberek elől azt a nyilvánvaló tényt, hogy Ukrajna a sok száz milliárd eurós segélyeket sohasem fogja visszafizetni.

A brüsszeli bürokraták arra készülnek, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és tőlünk, magyaroktól vegyék el. A brüsszeli bürokraták már azt is megtervezték, hogyan fizettetnék meg a magyarokkal Ukrajna támogatását.

Le is írták: eltörölnék a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat, megemelnék az emberek és a vállalkozások adóit, eltörölnék a rezsicsökkentést, a pénzt pedig Ukrajnába vinnék. Ebből legyen elég!



"Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására! Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg! Nemet mondok a rezsiárak háború miatt emelésére!" - ezekben a témákban lehet tiltakozni a nemzeti petíció kitöltésével.

A petíció visszaküldése ingyenes lesz, a feladási határidő március 23.