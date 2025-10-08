Kiszámította a KSH, hogyan alakult az infláció szeptemberben

2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2024. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,7 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,0 százalékkal), ezen belül a csokoládé, kakaóé 19,2, a tojásé 18,2, a kávéé 17,6, az édesipari lisztesárué 13,1, a gyümölcs-, zöldségléé 11,9, a büféáruké 9,5, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 9,2 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 19,6), az étolajé, valamint a házon kívüli étkezésé 8,4-8,4 százalékkal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 29,0, a liszté 12,0, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsi, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5 százalékkal mérséklődött - részletezte a jelentés.

A háztartási energiáért 10,6 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,4, az elektromos energia 2,3 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7 százalékkal.

A szolgáltatások 5,9 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,9, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a testápolási szolgáltatások 9,5-9,5, a lakásjavítás és -karbantartás 9,4, a lakbér 9,3, a sport, múzeumi belépők 8,8, az egészségügyi szolgáltatások 8,6 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 20,7, a szobabútorok 5,1, a fűtő- és főzőberendezések 4,1, az új személygépkocsik 1,8 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 0,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,4 százalékkal drágultak.

2025. augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak.

Az élelmiszerek ára egy hónap alatt, 0,2 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 4,0 százalékos árcsökkenése következtében. A száraztészta ára 2,0, a péksüteményeké 1,3, a tejé, valamint a vaj, vajkrémé 0,7-0,7, a rizs, hántolmányoké 0,6 százalékkal csökkent, az iskolai étkezésé 2,1, az óvodai, bölcsődei étkezésé 1,4, a tojásé 1,3, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a tejtermékeké 0,8 százalékkal nőtt.

A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 1,5 százalékkal egy hónap alatt. A háztartási energia ára 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az elektromos energiáért 0,2 százalékkal többet, a palackos gázért 1,0 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal csökkent, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára - a szezonális hatások miatt - 6,3 százalékkal mérséklődött. A járműüzemanyagok, valamint a gyógyszer, gyógyáruk 0,4-0,4 százalékkal drágultak - jelentette a KSH.