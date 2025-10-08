Szarvassal ütközött egy Mohácsról Pécsre tartó vonat

A Mohácsról 3:42-kor Pécsre indult személyvonat Áta közelében elütött egy szarvast. A motorkocsi a balesetben jelentősen rongálódott, útját egy másik motorkocsi segítségével jelentős, 70-90 perces késéssel folytatta.

Utasai Vokánytól pótlóbusszal is utazhatnak, amely előreláthatólag a vonat menetrendjéhez képest 60 perces késéssel indul tovább és Kistótfalu érintésével Pécsig közlekedik.



A fennakadás miatt:

a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra induló személyvonat (8110) közel 30 perces késéssel közlekedik, utasainak Villányban másik szerelvényre kell átszállni



a Pélmonostorról 5:28-kor Pécsre indult személyvonat (8119) utasainak Villányban egy másik szerelvényre kell átszállni, amely Villánytól várhatóan 30-40 perces késéssel közlekedik



a Mohácsról 5:56-kor Pécsre indult személyvonat (38829) csak Villányig közlekedik, utasai siklósi átszállássa, a következő 5830-as, illetve 5661-es VOLÁN járattal utazhatnak tovább



a Pécsről 6:50-kor Pélmonostorra induló személyvonat (8112) helyett Villányig pótlóbusz közlekedik

A Pécs-Villány pótlóbusz megállóhelyei:

Pécs vasútállomás

Pécs-Külváros vasútállomás

Pécsbánya-rendező vasútállomás

Pécsudvard, Forduló

Szőkéd, vasúti forduló

Áta, Forduló

Kistótfalu, Forduló

Vokány vasútállomás

Palkonya vasútállomás

Villánykövesd, Községháza

Villány vasútállomás

Képünk illusztráció.

