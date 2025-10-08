Szarvassal ütközött egy Mohácsról Pécsre tartó vonat
2025. október 08. szerda 08:14
A Mohácsról 3:42-kor Pécsre indult személyvonat Áta közelében elütött egy szarvast. A motorkocsi a balesetben jelentősen rongálódott, útját egy másik motorkocsi segítségével jelentős, 70-90 perces késéssel folytatta.
Utasai Vokánytól pótlóbusszal is utazhatnak, amely előreláthatólag a vonat menetrendjéhez képest 60 perces késéssel indul tovább és Kistótfalu érintésével Pécsig közlekedik.
A fennakadás miatt:
a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra induló személyvonat (8110) közel 30 perces késéssel közlekedik, utasainak Villányban másik szerelvényre kell átszállni
a Pélmonostorról 5:28-kor Pécsre indult személyvonat (8119) utasainak Villányban egy másik szerelvényre kell átszállni, amely Villánytól várhatóan 30-40 perces késéssel közlekedik
a Mohácsról 5:56-kor Pécsre indult személyvonat (38829) csak Villányig közlekedik, utasai siklósi átszállássa, a következő 5830-as, illetve 5661-es VOLÁN járattal utazhatnak tovább
a Pécsről 6:50-kor Pélmonostorra induló személyvonat (8112) helyett Villányig pótlóbusz közlekedik
A Pécs-Villány pótlóbusz megállóhelyei:
Pécs vasútállomás
Pécs-Külváros vasútállomás
Pécsbánya-rendező vasútállomás
Pécsudvard, Forduló
Szőkéd, vasúti forduló
Áta, Forduló
Kistótfalu, Forduló
Vokány vasútállomás
Palkonya vasútállomás
Villánykövesd, Községháza
Villány vasútállomás
Képünk illusztráció.
Forrás: MÁV
