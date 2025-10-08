Elismeréseket vehettek át a baranyai kormányhivatal munkatársai

A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából szervezett miniszteri díjátadó ünnepségen kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a baranyai kormányhivatal négy munkatársa:



Braunitzer Richárdné Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály



Rohrerné Lehőcz Ágnes Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály



Simon Beáta Siklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály



Sasvári Lászlóné Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály



Baranya vármegyében kiemelkedő anyakönyvvezetői munkája elismeréseként pedig a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vett át Balla-Bóta Barbara pécsi és Müllerné Lakatos Andrea nyugalmazott mohácsi anyakönyvvezető.