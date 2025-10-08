Elismeréseket vehettek át a baranyai kormányhivatal munkatársai

2025. október 08. szerda 11:54

A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából szervezett miniszteri díjátadó ünnepségen kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a baranyai kormányhivatal négy munkatársa:

 

Braunitzer Richárdné Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály

Rohrerné Lehőcz Ágnes Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

Simon Beáta Siklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

Sasvári Lászlóné Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Baranya vármegyében kiemelkedő anyakönyvvezetői munkája elismeréseként pedig a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vett át Balla-Bóta Barbara pécsi és Müllerné Lakatos Andrea nyugalmazott mohácsi anyakönyvvezető.

Forrás: Baranya Vármegyei Kormányhivatal