Elismeréseket vehettek át a baranyai kormányhivatal munkatársai
2025. október 08. szerda 11:54
A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából szervezett miniszteri díjátadó ünnepségen kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a baranyai kormányhivatal négy munkatársa:
Braunitzer Richárdné Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
Rohrerné Lehőcz Ágnes Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
Simon Beáta Siklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
Sasvári Lászlóné Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Baranya vármegyében kiemelkedő anyakönyvvezetői munkája elismeréseként pedig a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vett át Balla-Bóta Barbara pécsi és Müllerné Lakatos Andrea nyugalmazott mohácsi anyakönyvvezető.
Forrás: Baranya Vármegyei Kormányhivatal
