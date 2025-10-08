Brutális gyilkosság Pécsett: 30 év múlva szabadulhat a tettes - esetleg

A Pécsi Törvényszék a napokban megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott ítéletével O. V. F. vádlottat mint visszaesőt, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette miatt, halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban harminc év letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Kötelezte a vádlottat több mint 3.300.000 forint bűnügyi költség államnak történő megfizetésére.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlott férfi önkényes lakásfoglalóként egy pécsi ingatlanban lakott. Állandó munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett, létfenntartását alkalmi munkákból, koldulásból biztosította.

2024. augusztus 23-án a vádlott mezőgazdasági idénymunkát végzett, majd a kapott napidíj egy részéből a délutáni órákban sört vásárolt, abból több dobozzal elfogyasztott, majd lefeküdt aludni. A késő esti órákban felkelt, cigarettavásárlás szándékával egy dohánybolthoz ment, ahonnan nem sokkal 22:00 óra előtt az általa lakott ingatlan felé indult. Haladása során észlelte, hogy egy családi ház ajtaja nyitva áll. Az ingatlan egyedüli lakója egy nagyon idős férfi volt, akit a vádlott látásból ismert, vele korábban egy alkalommal, rövid ideig beszélt is.

A vádlott értéktárgyak eltulajdonításának szándékával belépett az ingatlan udvarába, ekkor látta meg, hogy a ház bejárati ajtaja is nyitva van, az előszobában pedig nem tartózkodik senki. Belépett, kutatni kezdett, ezt azonban észlelte az egyik szobában tartózkodó idős sértett, aki az előszobába lépve találkozott a vádlottal. Ekkor a vádlott az udvarra futott, de onnan szemmel tartotta a sértettet, aki vizsgálni kezdte a bejárati ajtó zárszerkezetét, majd kis idő múlva visszament a ház egyik szobájába.

A vádlott visszament az előszobába, ismét kutatni kezdett, azonban a sértett férfi megint kijött a folyosóra, ráfogott a vádlott két kezére, így közöttük dulakodás alakult ki. A dulakodás során a vádlott a földre lökte a sértettet, majd egy vastagfalú üvegpohárral több alkalommal annak fejére sújtott úgy, hogy a pohár eltört. Ekkor a vádlott egy másik poharat vett a kezébe, mellyel - annak eltöréséig - folytatta a sértett fejének ütlegelését. A földön fekvő sértett védekezni próbált, ezért a vádlott 4-5 alkalommal, nagy erővel fejbe rúgta, majd a fejére is rátaposott.

A sértett megpróbálta elkapni a vádlott lábát, aki ekkor a lakásban talált két fémeszköz közül az egyiket, egy 7 mm átmérőjű hajlított fémcsövet 12,5 cm mélyen a sértett jobb orrnyílásába, a másikat, egy 1,8 cm széles 2 mm vastag fémtárgyat a sértett szájüregébe erőszakolta úgy, hogy a fémtárgy 19 cm mélyen hatolt be a szájüregbe. A sértett ekkor már nem védekezett, ellenállást nem fejtett ki. A vádlott ekkor fojtogatni kezdte, mely cselekményével akkor hagyott fel, amikor a sértettnél életjeleket nem tapasztalt.

Ezt követően a vádlott kutatni kezdett a lakásban, ahonnan 3 faliórát és egy televíziót vett magához. Két faliórát a sértett háza előtti csatornában rejtett el, míg egy órát és a televíziót saját tartózkodási helyére vitte. Ezt követően vérrel szennyezett ruháját lecserélte, majd egy közkútnál megmosakodott.

Tartva attól, hogy a helyszínen hagyott nyomok alapján azonosítani tudják, a vádlott 2024. augusztus 24-én hajnali egy óra körüli időben visszament a sértett házához és az ott talált gyufával a ház szobáiban található ágyakat, az azon lévő matracokat és párnákat meggyújtotta. Magához vett egy szatyrot, melyben tusfürdő és testápoló volt, majd a helyszínről eltávozott.

A házban keletkezett tüzet lakossági bejelentést követően a katasztrófavédelmi egységek eloltották, ennek során a sértett holttestét a ház előszobájában megtalálták.

A bántalmazás során az idős sértett férfi igen nagyszámú, különösen nagy fájdalmat, szenvedést okozó sérülést szenvedett. Halálának közvetlen oka fulladás volt, mely részben a nyak leszorítása, részben az orr és szájüreg - az eszközök ezekbe történő bevezetésével történő - részleges elzárása következtében lépett fel. A tűz keletkezésekor a sértett már nem élt.

A vádlott a lakásból összesen 90.330 forint értékben tulajdonított el tárgyakat, mely kár lefoglalással megtérült. A tűzzel összefüggésben 729.100 forint kár keletkezett.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette. A vádlott fellebbezést jelentett be enyhítés végett, illetve a védője is azzal, hogy a vádtól eltérően halált okozó testi sértés bűntettében mondja ki a vádlott bűnösségét a bíróság. Így a bíróság határozata még nem jogerős.