Betámadta a balliberális sajtó a mohácsi hídépítést - Itt van Hargitai János válasza

Átfogó támadást indított hétfőn a balliberális sajtó a mohácsi híd építésével kapcsolatban, forgalmi adatokra és a régió népességének csökkenésére hivatkozva megkérdőjelezték annak indokoltságát. A térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője Hargitai János reagált a felvetésekre, azt írta többek között, hogy azok harsogják, hogy bekötőút-szintű forgalom várható csak ,akik még bekötőúton talán nem is jártak, s azt is megjegyezte, hogy van egy olyan politikai tábor, akik nekünk még maradványelven se szánnak semmit, s ha rajtuk múlik, a végeken mi mindig csak egy bekötőútnyit érdemlünk.

A nemzeti oldal politikusa közösségi oldalán hétfőn este közzétett bejegyzésében egyebek mellett azt írta:



"Naponta tudósítok a mohácsi híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat építéséről. Örömmel teszem, hiszen az építés közös sikerünk, alapvetően fogja megváltoztatni az egész vármegye lehetőségeit, a most forgalomba helyezett M6-os autópályával együtt.



Elértük azt amire egy évszázada vágytunk, és aminek előkészítésében, több mint egy évtizednyi energiánk van.



Ma a teljes balos média átfogóan támadta az építést,megkérdőjelezve annak indokoltságát.



Olvasom, hogy "forgalmi szempontok alapján felesleges a Duna-híd".

Az nem vigasztal, hogy a Tomori-hídról is ezt gondolják.



"Bekötőút-szintű forgalom" várható csak, harsogják azok a fővárosból ,akik még bekötőúton talán nem is jártak.



Arra (felénk) csökkenő a népesség, írják, így minek oda az a drága híd. Sose térül meg! " Ez felveti a döntéshozók felelősségét."

Forgalmi adatok kimutatásával tulajdonképpen azt bizonygatják,hogy a hidak indokoltsága csak a fővárosban van meg.



Az egyik Mohácson megválasztott helyi emberük Siklósig ment, Lázár János fórumára ,

hogy a miniszteren kérje számon úgy általában a Duna Aszfalt,a kivitelező ,szerinte drága építési munkáját.



Még kínai kitekintésre is futotta,az érvelésének súlyt adva.

Ezzel ott a pofonba is beleszaladt!



A miniszter hosszasan érvelt a mohácsi híd indokoltságról ,annak a hazai és a szomszédos országok közlekedési rendszereihez való illeszkedéséről beszélve.

Okuljunk a mai történésekből!



Mohácson és Baranyában is, mert van egy olyan politikai tábor, akik nekünk még maradványelven se szánnak semmit.



Ha rajtuk múlik, a végeken mi mindig csak egy bekötőútnyit érdemlünk.



Ezzel a gondolkodással amióta csak képviselője vagyok Kelet-Baranyának, egy végvári térségnek, mindig találkoztam.



Számolok vele most is.



Soha nem látott fejlesztések zajlanak a térségünkben,ez már a körúton belülről is látszik, sőt szemet szúr.



Mohács 500 beruházásai haladnak, és megvalósulnak.



Ezek között a híd is meglesz, mert hazai forrásból, magyar mérnöki tudással,magyar munkaerővel megépítjük!



Persze így, a nap végén, mint most is a baloldal harsonáira is ránézünk,majd holnap újra és újra építünk, mert ebben csak magunkra számíthatunk.



Gáncsoskodók mindig lesznek,a sajtóban és helyben is.

Mohács 500 a mi lehetőségünk, élünk vele", zárta bejegyzését Hargitai János.