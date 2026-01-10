Kihűlt embereket mentettek meg több helyen az országban
2026. január 10. szombat 09:42
A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. A mentőszolgálat azt kéri: figyeljünk egymásra az extrém hidegben.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton azt közölte a rendőrség honlapján, hogy egy kihűlt férfira a polgármester talált rá Kutason.
A helyi férfi nem ment be reggel dolgozni az önkormányzathoz, ezért elment hozzá a település polgármestere, aki kihűlt, mozdulatlan és már kommunikálni is képtelen állapotban találta meg az otthonában. A mentők a férfit kórházba vitték.
Egy idős nőre szintén kihűlés közeli állapotban találtak rá a dombóvári rendőrök. A kurdi szomszédok jelentették be a rendőrségen pénteken, hogy napok óta nem látják egyedül élő szomszédjukat.
Az egyenruhások kimentek a házhoz, ahol az egyik szobában az ágyon fekve találták meg az 67 éves asszonyt. A rendőröknek elmondta, hogy nagyon gyengének érzi magát, több napja nem evett és ivott, és begyújtani sem tudott. A rendőrök mentőt hívtak az asszonyhoz, akik megvizsgálták és kórházba vitték.
Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett: az extrém hideg nemcsak a szabadban élőket veszélyezteti.
Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni. Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kétszintes családi ház ég Pécsett,...
- Egyes szakaszokon elkezdett befagyni...
- Hét helyen volt szükség Baranyában a...
- Néhány baranyai település...
- Kihűlt embereket mentettek meg több...
- Leállt a mohácsi kikötő építése,...
- Kedvezményesen korizhatnak a jégpályán
- Két autó ütközött az M6-oson,...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...
- Zárva tart ma a pécsi műjégpálya az...