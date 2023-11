Jövőre jelentősen nőhet a minimálbér és a bérminimum is

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, jövőre jelentősen nőhet a minimálbér és a bérminimum is. A magyar kormánynak sikerült letörnie az inflációt, mely már október folyamán egy számjegyűre csökkent. A miniszter arról is beszélt, hogy nem időszerű Ukrajna uniós csatlakozása. Továbbá a Kormányinfón szó volt a kiberbűnözés visszaszorításáról is, mely érdekében a kormány komoly erőket mozgatott meg.

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen a kabinet foglalkozott a magyar gazdaság helyzetével. Különösen az orosz-ukrán háború után kénytelenek vagyunk ezt tenni - fogalmazott. Az elmúlt időszakban a kormány elsősorban annak érdekében hozta meg a különböző döntéseket, hogy letörje az inflációt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy holnap közli a KSH az inflációs adatokat, de az már biztosnak látszik, hogy

már októberben sikerült elérni az inflációs célt, hogy egy számjegyűre csökkenjen az infláció.

E tekintetben a kormány értékelte az idei évet, és az látható, hogy az infláció letörése komoly áldozatokat jelentett. De az biztos, hogy magyar kormány adatai szerint is

a bérek emelkedése meghaladta az inflációt.

A jövő év elején garantált bérminimum- és reálbéremelést hajt végre a kormány, így

a 2024-es év a bérek növekedésének éve lesz.

A kormány továbbra is olyan gazdasági intézkedéseket fog hozni, melyek a gazdasági növekedést és a béremelkedést is segíti.

Gulyás Gergely az Európai Unió bővítésével kapcsolatban elmondta: Magyarország álláspontja világos, először a folyamatban lévő tárgyalásokat kell befejezni és Ukrajna csak az után jöhet szóba. Hangsúlyozta, természetesen szolidárisak vagyunk Ukrajnával, mindig is elítéltük az orosz agressziót és nagyon komoly anyagi és humanitárius támogatást juttattunk Ukrajnának.

A miniszter hozzátette:

Ukrajna azonban nem teljesíti az uniós csatlakozáshoz szükséges feltételeket, sem a koppenhágai kritériumokat, magyarok jogai vagy a korrupciót illetően.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban felidézte Jean Claude Junckernek, az Európai Bizottság korábbi elnökének szavait: „Ukrajna totálisan korrupt, nem érett az európai uniós tagságra." Valamilyen partnerséget viszont érdemes felajánlani Ukrajnának - jelentette ki.

Ettől független az Ukrajnának szánt uniós támogatás ügye - mondta. Mint kifejtette: közös hitelfelvételre nincs szükség, ahogy semmilyen lopakodó hatáskör módosításra és a közös eladósodásra sincs.

Az Unió Ukrajna-stratégiáját azonban szükséges áttekinteni, az eddigi ugyanis nem bizonyult hatékonynak, ezért érdemes lenne új stratégiát elfogadni - húzta alá.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány megtárgyalta a migrációs helyzetet. „Egybehangzók a jelentések, amelyek elmondják, hogy egyre agresszívebben lépnek fel a migránsok. A határvadászok gyakran életveszélyes helyzetbe kerülnek" - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kiemelte, egyre több a józan hang a tagországok közül, ennek ellenére az Unió el akarja lehetetleníteni a határvédelmet. Még mindig bírósági eljárás folyik, Brüsszel valószínűleg napi büntetést akar fizettetni Magyarországgal a hatékony határvédelem miatt. Ez elfogadhatatlan - húzta alá.

A migrációs helyzetre is tekintettel volt a kormány, amikor az idegenrendészeti törvény szigorítását is megtárgyalta a kormányülésen. Ennek legfontosabb vezérelve, hogy

Magyarország a magyaroké.

Amennyiben egy nem magyar állampolgár nem tartja be a magyar együttélés alapvető szabályait, ki kell toloncolni. A Magyarországon tartózkodás joga a magyarokat megillető alapjog. Külföldi csak a meghatározott feltételek mellett meghatározott célból, jogcímmel, meghatározott ideig és meghatározott feltételek mellett tartózkodhat Magyarországon. Ugyanez vonatkozik a magyar munkahelyekre - tette hozzá.

„Magyar munkahelyeken ameddig magyar munkaerő van, addig magyar munkaerőnek kell azokat betölteni az üres pozíciókat".

Továbbra is úgy határozzák meg a vendégmunkások számát: nem lehet több vendégmunkás, mint amennyi betöltetlen állás van. A vendégmunkások száma és tartózkodás is minden korábbinál szigorúbban szabályozott - jelentette ki Gulyás Gergely.

A digitális állampolgárságról szóló törvényről is tárgyalt a kormány, amelyet elfogadott és jövő héten kerül benyújtásra az Országgyűlés elé. Ennek célja, hogy az ügyintézés és az elektronikus aláírás telefonról is megtörténhessen, valamint később a számlák befizetése is így történhessen.

Feltétlenül szükséges, hogy nagyot fejlődjön Magyarország a digitalizáció terén - húzta alá a miniszter.