Itt az új KRESZ, várják a véleményeket, javaslatokat

A KRESZ közös ügyünk, alkossuk meg együtt - közölte az építési és közlekedési miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Lázár János azt írta a közösségi oldalán, hogy a hatályos KRESZ immár ötvenéves, az elmúlt fél évszázadban nagyot változott a világ: megnőtt az úthálózat, a városi közlekedés zsúfoltabbá és összetettebbé vált, hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, többszörösére emelkedett a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg.

"De ötven év alatt sokat változtunk mi, közlekedők is. Az élet felgyorsult, többen és többet közlekedünk. Minden változott, ami a közlekedést érinti: az út, a jármű és az ember" - közölte a tárcavezető.

Úgy folytatta, hogy az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt elkészítettek egy alapjaitól új KRESZ-t; hetven szervezet és 100 szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztak fel, így az új KRESZ minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.



Kifejtettem, hogy az új KRESZ középpontjában a biztonságos közlekedés áll; alapelvévé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására - mondta.

Az új KRESZ az élethez igazítja a szabályokat, képes lépést tartani a mindennapok ritmusával és meg tud felelni a közlekedésre vonatkozó társadalmi elvárásoknak. Elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki - tette hozzá.

Az új közlekedési szabálygyűjtemény halad a korral, szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését.

Az új KRESZ szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul: kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait, egyszerűbb, egyértelműbb és érthetőbb.



Lázár János hangsúlyozta, hogy a KRESZ közös ügyünk, mindenkit érint és mindenkire vonatkozik: ahogyan kilépünk a kertkapun, vagy a lépcsőház ajtaján, közlekedők vagyunk. Induljunk útnak akár gyalog, kerékpárral, autóval, vagy más járművel, a KRESZ határozza meg a tőlünk elvárt magatartást, és azt is, mi mire számíthatunk a többi közlekedőtől.

"A KRESZ az állampolgárok körében legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabály. Alkossuk meg együtt! A szakértői munkát lezártuk, eljött az idő, hogy Ön is megismerje az új KRESZ tervezetét! Keresse fel a weboldalamat és véleményével, javaslataival járuljon hozzá az új közúti közlekedési szabályok kialakításához!" - fogalmazott a miniszter.