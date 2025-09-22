Ismét sok dolguk volt hétvégén a határvédőknek

Negyvenhat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 14, szombaton hét, vasárnap 22 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 63 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 8-tól 14-ig - a feltartóztatottak száma 81 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében öt határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.

Képünk illusztráció.

