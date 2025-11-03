Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk kedden
2025. november 03. hétfő 19:30
Éjjel mindenütt eláll az eső, nagyrészt kiderül az ég. A hajnalra foltokban kialakuló köd és rétegfelhőzet feloszlása után kedden jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül.
Az északnyugati szél ma főként a Dunántúlon megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, majd estétől fokozatosan veszít erejéből a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 16 fok között valószínű.
MTI
