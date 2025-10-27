Huszonnégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
2025. október 27. hétfő 08:38
Huszonnégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton kilenc-kilenc, vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 52 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - október 13-tól 19-ig - a feltartóztatottak száma 46 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
