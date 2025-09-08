Hetvenkilenc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. szeptember 08. hétfő 08:40
Hetvenkilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken négy, szombaton kilenc, vasárnap 65, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén - idén az eddigi legtöbb - 145 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza.
A megelőző héten - augusztus 25-tól 31-ig - a feltartóztatottak száma 91 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
Képünk illusztráció.
MTI
