Hetvenkilenc határsértőt tartóztattak fel hétvégén

Hetvenkilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken négy, szombaton kilenc, vasárnap 65, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén - idén az eddigi legtöbb - 145 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza.

A megelőző héten - augusztus 25-tól 31-ig - a feltartóztatottak száma 91 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.

Képünk illusztráció.

