Hatvanöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
2025. október 06. hétfő 09:10
Hatvanöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 46, szombaton nyolc, vasárnap hét jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 99 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 22-től 28-ig - a feltartóztatottak száma 90 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
Képünk illusztráció.
MTI
