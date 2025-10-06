Hatvanöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Hatvanöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 46, szombaton nyolc, vasárnap hét jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 99 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 22-től 28-ig - a feltartóztatottak száma 90 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.

Képünk illusztráció.

