Hatvannégy határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. szeptember 29. hétfő 07:57
Hatvannégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 24, szombaton négy, vasárnap 34 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében kettő határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 90 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 63 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
