Hathavi fegyverpénz kapnak a MÁV-csoport biztonsági dolgozói

Egyedi miniszteri döntéssel a MÁV-csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is hathavi többletjuttatást kapnak, a fegyverpénz április elején érkezik a 370 fős állományhoz - közölte a MÁV honlapján hétfőn.

A közlemény szerint bár a fegyverpénzre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik a MÁV-csoport említett munkavállalóira, Lázár János építési és közlekedési miniszter az extra juttatás kifizetéséről döntött, mivel a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

Így a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem dolgozóihoz hasonlóan a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) mintegy 370 fős állománya is jogosult lesz az extra juttatásra, amelyet a MÁV-csoport saját forrásaiból biztosít - közölték.