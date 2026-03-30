Tizennyolc év szünet után újraindult a menetrend szerinti forgalom a Pécs-Pogányi Repülőtéren

Tizennyolc évnyi szünet után újraindult a menetrend szerinti forgalom a Pécs-Pogányi Repülőtérről azzal, hogy megérkezett a SkyHub légitársaság első járata Münchenből - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a tárca közlése hétfőn Pécsen.

A miniszterhelyettes kiemelte, hogy fontos nap a mai nem csak Pécsnek, hanem egész Baranyának és az egész Dél-Dunántúlnak, hiszen regionális jelentőségű fejlesztésről van szó.

"Modern gazdaság, modern tudomány és modern turizmus nem elképzelhető jó elérhetőség nélkül. Még egy olyan gyönyörű és gazdag múltú város is, mint Pécs, hogyha nem könnyen elérhető, akkor szenvedni fog Hosszú éveken keresztül ez probléma volt, amit most sikerül végre helyre tenni" - mondta.

"Ahhoz, hogy egy város jól elérhető legyen, kellenek jó közutak, amelyeket meg lehet közelíteni. A tervek készen is állnak, s van egy ütemterv, hogy hogyan fognak megépülni azok a további gyorsforgalmi utak, amelyek ezt az egész térséget bekapcsolják még jobban az országos hálózatba" - húzta alá.



"Ahhoz, hogy a szomszédainkkal zavartalanul tudjunk kommunikálni, közlekedni, nyitott határok kellenek. Ez is megadatott most Pécsnek, Baranyának, a Dél-Dunántúlnak azzal, hogy a horvátok beléptek Schengenbe, és gyakorlatilag egy egész új világ, a Balkán fele feltárult" - folytatta.

"És kell a távolsági elérhetőség is, hogy megoldott legyen, ezt pedig a repülőjáratok nyújtják. Egy akkora város, egy olyan jelentős regionális központ, mint Pécs, messze menve megérdemli, hogy legyen egy olyan repülőtere, amely összeköti a világ főbb pontjait a várossal. És ez a mai nap erről szól, hogy ezt a harmadik fontos feltételét is az elérhetőségnek megoldottuk" - tette hozzá.

Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy mostantól kezdve fenntartható lesz a légikikötő működése, és minél többen felfedezhetik maguknak Pécset.

"Nagyon nagy szerepe volt a helyi politikának abban, hogy ez a megoldás megszülethetett, ez a megoldás nem Budapesten született (...) Helyi kollégák, polgármesterek, országgyűlési képviselő úr, aki végül is átbillentette a lobbit Budapesten, ami ahhoz kellett, hogy a financiális feltételei is a járatnak megteremtődjenek" - sorolta.



Végül pedig arra is kitért, hogy napjainkra teljesen felfordult a világpolitikai helyzet, az iráni háború miatt épp a nemzetközi üzemanyagpiac is a feje tetejére áll, és teljesen beláthatatlan a jövő.

"Ebben a nehéz pillanatban sikerült ezt a sikertörténetet összehoznunk. Amiért köszönet jár az üzemeltetőnek is, mert anélkül, hogy ők Bécsben látnának potenciált, perspektívát ebben a dél-magyarországi, dél-dunántúli régióban, ma nem lennénk itt" - fogalmazott.

"Annak ellenére, hogy mind Magyarország mind Európa egy eléggé súlyos nemzetközi helyzettel néz szembe, szándékunk, hogy Magyarországnak a fejlődési pályáját tartsuk, s ez a mai nap bizonyítéka annak, hogy ez nem irreális célkitűzés" - összegzett.

