Még kedden is egy esős, szeles nap vár ránk

Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk többfelé esővel, záporesővel.

Az északi, északnyugati szél kedden nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között alakul.