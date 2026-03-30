Még kedden is egy esős, szeles nap vár ránk
2026. március 30. hétfő 17:23
Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk többfelé esővel, záporesővel.
Az északi, északnyugati szél kedden nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között alakul.
MTI
