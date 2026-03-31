KSH: negyedével emelkedett a reálkereset egy év alatt
2026. március 31. kedd 08:48
2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) járult hozzá.
E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz.
A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
MTI
