Tragikus balesetben meghalt egy autó vezetője a 6-oson, Pécs közelében

Tragikus baleset történt vasárnap késő délután a 6-os számú főúton, Pécs közelében.

Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze, a személyautó sofőrje életét vesztette.

A balesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három gépjárművel vonultak a helyszínre.

Az áldozatot kiemelték a roncsból, a teherautó sofőrjét feszítővágóval szabadították ki, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés teljes útlezárás mellett zajlott.