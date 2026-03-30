Tragikus balesetben meghalt egy autó vezetője a 6-oson, Pécs közelében
2026. március 30. hétfő 11:53
Tragikus baleset történt vasárnap késő délután a 6-os számú főúton, Pécs közelében.
Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze, a személyautó sofőrje életét vesztette.
A balesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három gépjárművel vonultak a helyszínre.
Az áldozatot kiemelték a roncsból, a teherautó sofőrjét feszítővágóval szabadították ki, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés teljes útlezárás mellett zajlott.
Forrás: Katasztrófavédelem
