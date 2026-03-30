Most mi mondhatjuk meg a zsaruknak, hol traffizzanak
2026. március 30. hétfő 16:50
A rendőrség 24 órás sebességellenőrzést tart a lakosság által javasolt helyszíneken.
Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség is részt vesz a 24 órás összeurópai sebességellenőrzésben - az úgynevezett Speedmarathonban - április 15-én 6 órától másnap reggel 6 óráig.
Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölésekor a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra, hogy hol legyen sebességellenőrzés.
A javaslatokat az illetékes rendőr-főkapitányságok keddtől jövő hétfőig az erre a célra létrehozott e-mail címekre várják, Baranyában a [email protected] - ra.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
