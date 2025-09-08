Felhőkkel indul a kedd, aztán kiderül az ég
2025. szeptember 08. hétfő 19:30
Kedd délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható.
Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan zivatarok.
A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
