Elindult a személyhajózási szezon a Balatonon

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) számára ugyanúgy fontos az értékek megőrzése, mint az innováció és a fejlődés - jelentette ki a társaság vezérigazgatója szombaton Balatonfüreden, hajózási szezon megnyitóján.

Veigl Gábor elmondta: a jubileumi. hajózási szezon tiszteletére a flotta ikonikus hajóit vonultatták fel a balatonfüredi kikötő előtti szakaszon a szombati ünnepségen.

Jelezte: három évtized hajói találkoztak Balatonfüred előtt, hiszen a 135 éves Helka és Kelén még a 19. században készült, az idén műszakilag és esztétikailag egyaránt felújított Jókai nosztalgiahajó több mint 110 éves, a flotta legújabb tagjait, két személyhajót és két kompot pedig két éve adták át.

Bóka István (Fidesz-KDNP), Balatonfüred polgármestere az első hajó fogadása után kiemelte: a balatoni hajózás az egységet és az összetartozást szimbolizálja, hiszen a Balaton térsége közigazgatásilag széttagolt, három vármegye osztozik rajta.

Számunkra a balatoni hajózás összeköt partokat, embereket és összehoz történeteket - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Balatonfüred a balatoni hajózás szempontjából mindig is meghatározó szerepet töltött be, hiszen 1846-ban itt bocsátották vízre a Kisfaludy gőzöst.

Örömét fejezte ki, hogy a BAHART ma pénzügyileg stabil és jövőképpel rendelkező cég, amely sok embernek nyújt megélhetést. Emellett köszönetet mondott azért is, hogy megőrizték és felújították a történelmi hajókat.

Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke beszédében a szövetséget alkotó 90 polgármester köszönetét tolmácsolta, majd a partnerség fontosságáról szólt. Azt mondta: egy lényeges célkitűzésünk van mindannyiunknak, hogy a Balatont táji, természeti és épített kincseivel, illetve ökológiai adottságaival megőrizzük, fenntartsuk a jelen, illetve az utókor, az utódaink számára.

Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselő azt mondta:

a Balaton nemcsak gyönyörű tájegységünk, hanem az identitásunk része, és összeköti a térség családi, baráti kapcsolatait, a településeket, a civil közösségeket, intézményeket. Sőt a Balaton kapocs a múltunk, a jelenünk és a jövőnk között is

- tette hozzá, eredményes szezont kívánva a turizmusban dolgozóknak.

Kovács Miklós (Becsülettel Siófokért Egyesület), Siófok alpolgármestere hangsúlyozta: a Balaton természeti kincsünk, nemzeti örökségünk és identitásunk része, amely évszázadok óta köti össze a tóparti településeket és embereket. Az előző szezon sikeréről szólva megjegyezte: Siófok elérte az 1,2 milliós vendégéjszaka számot.

Tóth Gergely (VÁRTAK Egyesület), Keszthely polgármestere a közös értékrend és a közös célok fontosságát hangsúlyozta.

Veigl Gábor az első, Siófokról Balatonfüredre tartó hajó fedélzetén a tavalyi szezont értékelve azt mondta: gyakorlatilag minden tekintetben sikerült túlszárnyalni a kitűzött céljaikat, hiszen az utasszámok, az árbevétel és az eredmény tekintetében is meghaladták a tervezett szintet. A társaság nettó árbevétele tíz százalékkal növekedett a 2024-es évhez képest, az adózás előtti eredmény pedig 200 millió forint felett alakult - jelezte.

Ismertette:

utasszámuk az új hajók megérkezése óta, az elmúlt két év alatt 25 százalékkal nőtt, és meghaladta a 900 ezret a személyhajózásban.

A kompszolgáltatásban a tíz évvel ezelőtti egymilliós utasszámuk csaknem 50 százalékkal emelkedett, és már közelítik a másfél millió utast - emelte ki.

Kitért arra is, hogy a kerékpáros utasaik száma az elmúlt tíz évben két és félszeresére emelkedett.

A tavalyi fejlesztések közt a vezérigazgató beszámolt a Jókai nosztalgiahajó felújításáról, amely először Siófokon szolgál majd, azután pedig visszatér Balatonfüredre. Elmondta: megújult a balatonfüredi móló, amelynek fejlesztése idén a vizesblokkok felújításával válik teljessé, és tavasszal befejezik a fonyódi kikötő felújítását is. A Fonyód-Badacsony útvonal jelentőségéről szólva rámutatott: itt tavaly 260 ezer utast szállítottak.

Bejelentette, hogy idén megkezdődik a Tihany és Szántód közti rév megújítása, és tervezik a badacsonyi, az alsóörsi, a balatonlellei személyhajó-, és a balatonföldvári vitorláskikötő megújítását is. Szintén szerepel a tervek közt a Füred katamarán megújítása, és további hajóbeszerzések előkészítése.

Veigl Gábor kiemelte:

a kompok már 30 percenként, gyakorlatilag folyamatosan járnak, és a szolgáltatási díjaik változatlanok a tavalyihoz képest. Megjegyezte: bár januárban a hideg időjárás és a Balaton befagyása miatt másfél hétig nem tudtak közlekedni a kompok, mégis egyelőre utasszámuk 12 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A személyhajózás egyelőre a Siófok-Balatonfüred-Tihany, valamint a Fonyód-Badacsony útvonalakon indul meg, a hajók hétvégente, valamint a húsvéti időszakban közlekednek. Emellett a kiemelt kikötőkből sétahajók is járnak, május elsejétől pedig további hét kikötő kapcsolódik be a balatoni hajózásba - tette hozzá.

A személyhajózásban a teljes árú jegyek 2-4 százalék között emelkednek, ez egy teljes árú jegynél 50-100 forint különbséget jelent a tavalyihoz képest. A kerékpáros jegyárak nem változnak, a családi jegyek pedig olcsóbbak lesznek az előző évihez képest - ismertette.

A vezérigazgató arról is beszámolt, az új hajók időközönként feltűnnek majd a Balatonlelle-Balatonboglár-Révfülöp útvonalon is, a 180. jubileumi szezont pedig szeptember végén ünneplik majd meg.

