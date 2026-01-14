Éjjel tél, nappal tavasz lesz csütörtökön
2026. január 14. szerda 19:30
Az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk (zúzmarával), délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű.
Ónos szitálás, szitálás, északkeleten hószállingózás bármikor előfordulhat. Ma az esti órákban az északkeleti határ közelében gyenge ónos eső, havazás nem zárható ki.
Csütörtökön késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső, máshol eső valószínű.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de délnyugaton a délies szél olykor megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában -2 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.
MTI
