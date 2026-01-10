Egyes szakaszokon elkezdett befagyni a Duna

Egyes szakaszokon már a Duna is elkezdett befagyni. A jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is - hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton.

A rendőrség honlapján közzétett videóban Prohászka Richárd rendőr alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője elmondta: a szokatlanul hideg és csapadékos időjárás következtében a Duna holtágai, mellékágai elkezdtek befagyni.

Ezek a jeges területek nem alkalmasak sportolásra - hangsúlyozta, kiemelve: jelenleg Magyarországon nincs olyan szabad víz, ahol rá lehet menni a jégre.

Tájékoztatása szerint a parti jégtáblák rendkívül élesek, balesetveszélyesek, ezekre sem szabad rámenni.

"Aki a folyópartra megy kirándulni, kutyát sétáltatni, lehetőleg ne egyedül tegye. Ha mégis, mindenképp szóljon hozzátartozóinak, hogy hova ment" - tanácsolta az alezredes, aki hangsúlyozta: ha valaki beszakadt a jégbe, azonnal hívják a 112-t.

Prohászka Richárd figyelmeztetett arra is, hogy a jégből mentés a segítséget nyújtó számára is veszélyes. Fontos, hogy lehetőleg minél nagyobb testfelülettel próbáljanak elhelyezkedni a jég felületén, és valamilyen hosszú eszközt nyújtsanak a bajba jutottnak a partról, például faágat, kötelet, evezőt, létrát - fűzte hozzá.

Kitért arra, hogy a jeges víz miatt rendkívül nagy a kihűlés veszélye. A vizes ruhát mielőbb le kell venni. A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, és az illetőt azonnal kórházba kell vinni.