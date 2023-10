Durvul a helyzet a határon, erőszakosak a migránsok

Rendszeressé váltak az erőszakos, fegyveres támadások a határnál; az egyre erősödő migrációs nyomás egyre inkább hozza be a terrorizmust az Európai Unióba - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Kocsis Máté közölte, magyar titkosszolgálati jelentés készült a déli határnál megjelenő terrorkockázatokról, terrorista csoportok jelenlétéről, a terrorizmus és a migráció összefüggéséről. A politikus szerint "ez nem állhat meg a titkosított szolgálati jelentések szintjén, mindenkinek tudnia kell az Európát a leginkább égető problémáról".



A jelentést egyelőre az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagjai ismerhették csak meg, de hétfőn kezdeményezni fogja, hogy hozzák nyilvánosságra. Technikailag ez úgy működik, hogy a bizottság kérésére a jelentést tevő titkosszolgálat dönthet a titkosítás feloldásáról - közölte.



A frakcióvezető elmondta, csütörtökön személyesen bizonyosodott meg Ásotthalmon arról, hogy "a helyzet egyre rosszabb, most már a magyar határvédők, határvadászok és rendőrök biztonsága is konkrétan veszélyben van, hiszen már éles lőszert is használnak a migránsbandák, a terrorsejtek". A képek és felvételek nem adják vissza azt az "elképesztő állapotot, hangulatot, veszélyt a sok-sok milliárdos kárt, de a határvédők által végzett áldozatos és bátor munkát sem" - jegyezte meg.



Kocsis Máté azt mondta, minden egyes terrorcselekményért a brüsszeli politika a felelős; a migránsútvonalak ugyanis nemcsak a terroristákat, hanem a fegyvereiket is hozza, ami ellen minden erővel fel kell lépni.



"Nem szeretnénk, ha ez a vita a szőnyeg alá söprődne" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy véleménye szerint a jövő évi európai parlamenti választásoknak "meghatározó vitája lesz Brüsszel elhibázott, rossz migrációs politikája".