Borús, téli nap vár ránk csütörtökön is

Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csütörtökön kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak.

A (zúzmarás) köd, illetve rétegfelhőzet kiterjedése éjszaka ismét nő, majd csütörtök napközben csökken.

Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb hószállingózás, esetleg ónos szitálás, szitálás fordulhat elő.

Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -10 és -5 fok között változik, de helyenként ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően fagypont körül, kevéssel az alatt alakul.