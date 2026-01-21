Borús, téli nap vár ránk csütörtökön is
2026. január 21. szerda 16:54
Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csütörtökön kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak.
A (zúzmarás) köd, illetve rétegfelhőzet kiterjedése éjszaka ismét nő, majd csütörtök napközben csökken.
Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb hószállingózás, esetleg ónos szitálás, szitálás fordulhat elő.
Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -10 és -5 fok között változik, de helyenként ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően fagypont körül, kevéssel az alatt alakul.
