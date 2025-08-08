Berobban a kánikula, 37 fok is lehet szombaton
2025. augusztus 08. péntek 19:30
Döntően derült, napos, száraz idő várható szombaton.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk széllökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb lehet a hajnal.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 33 és 37 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében helyenként ennél alacsonyabb is lehet a csúcsérték.
MTI
