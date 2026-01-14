Bayer Zsolt a Tisza állítólagos előnyéről: aztán jött a valóság nevű nagybácsi

Lehet tagadni, hogy a nyugati világ kulturálisan, identitását, hagyományait, vallását tekintve széthullóban van, de ez a valóság - jelentette ki Bayer Zsolt publicista szerdán az Igazság órája című online műsorban.

Bayer Zsolt azt mondta: erre a széthullófélben levő világra ereszti rá a nyugati világ politikai elitje már tíz éve azt a tömeget, amelyik "vallásában bigott, identitásában sziklaszilárd", és gyakorlatilag középkori szinten gyakorolja a vallást, sőt meggyőződése, hogy neki téríteni kell.

Ráadásul a széthullóban levő nyugati világban a demográfiai mutatók tragikusak, a beözönlő iszlámban azonban 3-4 környékén járnak, és küldetésük is azok javítása - mutatott rá.

"Két ilyen tömeg összeeresztésekor vajon ki fog integrálni kit?" - tette fel a kérdést.

Arról, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás napját, Bayer Zsolt azt mondta: eddig is sejthető volt a dátum, ez a lehetséges legkorábbi időpont és eddig mindig a legkorábbi időpontra tűzte ki a választást a mindenkori köztársasági elnök.



A Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatásokról szólva a publicista azt mondta: van a háta mögött néhány választás, amelyeken pontról pontra ugyanezt látták, voltak közvélemény-kutatók, akik a választás előtt nagy ellenzéki előnyt mutattak ki, "aztán jött a valóság nevű nagybácsi". Azok, akik elhiszik ezeket, az idei választások után lényegesen nagyobbat fognak csalódni mint 2022-ben vagy 2018-ban - tette hozzá.

A műsorban kitértek arra is, hogy Biczók Péter, a Tisza fővárosi delegáltja szerint "szexista és osztályalapú" a hóeltakarítás Budapesten, mert először az autóutakról takarítják le a havat, ahol több férfi jár autóval, ahelyett, hogy a járdákat és a kerékpárutakat takarítanák először, ahol statisztikailag több nő közlekedik.

Bayer Zsolt kifejtette: a világon mindenhol azért takarítják le először a közutakat, mert azon járnak a tűzoltók, a mentők, a rendőrök, azon szállítják az árut, hogy legyen kenyér reggel a boltban.

A publicista arról is beszélt: a bécsi újévi koncert számára az egyik legutolsó érintetlen hagyománya volt az egyetemes európai kultúrának, azonban idén találtak egy kifestett körmű karmestert, aki időnként "táncikált" vagy az első hegedűsnek belecsókolt a nyakába.

Meg kellett oldani, hogy egy évtizedes konzervatív európai hagyományt csapjanak agyon - fogalmazott minderről Bayer Zsolt.