Az idei tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl
2026. január 09. péntek 08:24
Az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, több mérőállomáson mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek reggel.
A bejegyzéshez készített infografika alapján péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, mínusz 25 Celsius-fokot.
Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagyon rákészül az ónos esőre a...
- Figyelem! A legmagasabb fokú...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...
- Novemberben is emelkedett az üzletek...
- Az idei tél leghidegebb éjszakáján...
- A NAV baranyai munkatársai is...
- Várhatóan szombaton megjelennek az...
- Pécsi Arcok: Tremmel Flórián - „Mint...
- Holding: új kátyúkezelési stratégia
- Elhunyt Müller István, a Pécsi Városi...