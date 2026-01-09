Az idei tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

Az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, több mérőállomáson mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán péntek reggel.

A bejegyzéshez készített infografika alapján péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, mínusz 25 Celsius-fokot.

Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.

