Augusztus 20. után sem zárt be a Balaton, még mindig sok a vendég

Nem zárt be a Balaton a nyári szezon végével, augusztus 20. után még mindig sok a vendég és rengeteg a program - írta a Balatoni Turizmus Szövetség az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében.

Azt írták: a következő hetekben még nagyon is élvezhetők a nyári szolgáltatások, sőt az időjárás függvényében a későbbi őszi hónapok sem vesznek el.



Jelezték: évek óta egyre több szolgáltató kapcsolódik a négyévszakos Balaton kampányhoz és tartanak nyitva egész évben. A túrázókat, kerékpározókat régóta nem kell meggyőzni arról, hogy kora tavasztól késő őszig érdemes ellátogatni a tó környékére. Tavaszindító gasztronómiai fesztiválok, télen pedig adventi vásárok, hangulatos jégpályák várják az ide érkező vendégeket.

Idézték Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki arról beszélt: 2025-ben is jó nyári időszakot zárt a Balaton, a vendégszám és a vendégéjszakák továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak.

Hozzátette: amíg jó idő van, addig teltház lesz a strandokon is, és ha mindben jól megy, idén is átlépi majd az éves vendégéjszakák száma a kilencmilliót ebben a régióban.

A szövetség elnöke szerint a következő években az árérzékenység, a szolgáltatások minősége, illetve a kerékpáros és egyéb aktív tevékenységek lehetőségeinek fejlesztése lesz meghatározó a régió versenyképességében.

A látogatók ma már tudatosabban költik el a pénzüket, megválogatják, hová mennek, és milyen élményt kapnak a pénzükért. Ez arra ösztönzi a helyi vállalkozásokat, hogy jobb, személyre szabottabb és fenntarthatóbb szolgáltatásokat nyújtsanak - tette hozzá Fekete Tamás.



A tavaszi, őszi hónapok programjai, a gasztronómiai rendezvények, valamint az aktív turizmus fejlődése mind azt mutatják, hogy a tó térsége képes négyévszakos desztinációként működni, ezt bizonyítja az is, hogy idén 17. alkalommal szervezik meg a Nyitott Balaton akciót - ismertette Fekete Tamás.

A programok közül kiemelte a hétvégén rendezett magyar MotoGP-futamot Balatonfőkajáron, a szintén a hétvégéig tartó Balatonalmádi Bor- és Gasztrofesztivált, valamint a szeptember 5-8. közti siófoki V. Balatoni Nemzetközi Folklórfesztivált.