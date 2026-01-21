A rezsicsökkentés módosítása is téma a szerdai kormányülésen
2026. január 21. szerda 10:18
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán reggel a Facebookon üzent: évtizedek óta nem tapasztalt hideggel indult az idei január, és ez újra ráirányítja a figyelmet a rezsicsökkentés jelentőségére.
A kormányfő jelezte, a szerdai kormányülésen további lépésekről döntenek az intézkedés megerősítésére.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarországon hosszú évtizedek óta nem volt ilyen hideg január, mint amilyennel a 2026-os év elkezdődött.
Ilyenkor - írta - „érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés", és milyen nagy eredmény, hogy „a mai bolond világban is" biztosított az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olaj és földgáz. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: az extrém hidegben nincs helye az elégedettségnek, a kormány nem dőlhet hátra.
Éppen ellenkezőleg: a szerdai kormányülés egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy tovább erősítsék a rezsicsökkentést, és - ahogy fogalmazott - „még egy lapáttal rátegyenek".
