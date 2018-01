A napokban megérkeznek a megemelt nyugdíjak

Elkezdődik a megemelt nyugdíjak kézbesítése, a pénz a napokban megérkezik az idősekhez - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára pénteken, Budapesten.



A parlamenti államtitkár kifejtette: pénteken banki utalással, január 16-án postai úton kezdik kézbesíteni a megemelt nyugdíjakat.



Rétvári Bence elmondta: idén tavalyhoz képest 3 százalékkal magasabb nyugdíjat utalnak át, úgy számoltak, hogy ennyi lesz az infláció 2018-ban. Ez azt jelenti, hogy átlagosan bő négyezer forinttal érkezik több az érintettek számlájára havonta, mint a tavalyi évben - közölte a parlamenti államtitkár.



Kifejtette: a megemelt nyugdíjak 2,7 millió ember számára jelentenek jó hírt, közte mintegy 2 millióan vannak az öregségi nyugdíjasok. Emellett érinti a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket, többek között az árvaellátásban, a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban, az özvegyi járadékban, rokkantsági ellátásban, baleseti járadékban részesülőket.



Rétvári Bence úgy fogalmazott: Magyarország egy többgenerációs otthon, különböző nemzedékek élnek együtt, s ha nőnek a bérek, javul a gazdaság teljesítménye, akkor fontos, hogy ezt az idősek, nyugdíjasok is érezzék. Emlékeztetett: 2010-ben vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak értékét. Az ezt megelőző időszak arról szólt, hogy mennyit veszítenek a nyugdíjak értékükből, ekkor vették el az érintettektől a 13.havi juttatást is - jegyezte meg az államtitkár, aki hozzátette: 2010 óta nem csak megőrizték a nyugdíjak értékét, de közel 10 százalékkal növelni is tudták azt.



Hozzátette: a nyugdíjak értékének megőrzése mellett többletjuttatásokat is szerettek volna számukra biztosítani, ezt a célt szolgálta a 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány, amelyet tavaly és tavalyelőtt is megkaptak a nyugdíjasok, és ilyen juttatás a nyugdíjprémium is, amelyet először Magyarország történetében 2017-ben utaltak. Jelezte: az idei költségvetésben már szerepel az a 32 milliárd forint, amit - ha a gazdaság teljesítménye megfelelően magas szintű lesz, s amire Fidesz-KDNP kormány esetében jó esély van - kifizetnek a nyugdíjasoknak. A parlamenti államtitkár hozzátette: arra fognak törekedni, hogy a nyugdíjak értéke ne csökkenjen, hanem tovább növekedjen az elkövetkező években, s a kabinet által bevezetett pluszjuttatásokat ezentúl is biztosítani tudják.



Kitért arra is: folytatják a Nők 40 programot, ebben eddig 200 ezren részesültek, és amelyre az idei költségvetésben 260 milliárdot különítettek el.



Megjegyezte: az intézkedést egyetlen ellenzéki párt sem támogatta.



Jelezte: változás még januártól, hogy a nyugdíj mellé havonta plusz 50 ezer forintot kapnak, akik legalább 20 éven keresztül otthon ápolták tartósan beteg gyermeküket.



Rétvári Bence összegzése szerint a kormány nemcsak szavakban, tettekben is megbecsüli az időseket.