Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 58-as főúton

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csütörtök kora délután villanyoszlopnak hajtott egy személykocsi az 58-as főút drávaszabolcsi szakaszán.



Mint közölték, a 31-32-es kilométer között történt balesethez a siklósi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járművet, amelyben hárman ültek.

Hozzájuk mentő érkezett.