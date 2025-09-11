Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 58-as főúton
2025. szeptember 11. csütörtök 15:20
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csütörtök kora délután villanyoszlopnak hajtott egy személykocsi az 58-as főút drávaszabolcsi szakaszán.
Mint közölték, a 31-32-es kilométer között történt balesethez a siklósi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járművet, amelyben hárman ültek.
Hozzájuk mentő érkezett.
Forrás: Katasztrófavédelem
