Nemzeti konzultáció indul a Tisza-adóról

A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten.



Gulyás Gergely hozzátette: egy "fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk", hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. Ugyanakkor a közteherviselés kérdésben, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése.



"Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt"- fogalmazott.