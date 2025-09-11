Több tanítványát is szexuálisan zaklatta egy pécsi középiskola testnevelő tanára

A Pécsi Járási Ügyészség többek között 18. életévét be nem töltött személlyel, hatalmi befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat egy testnevelő tanárral szemben, aki több tanítványát szexuálisan zaklatta.

A vádirati tényállás szerint a férfi testnevelő tanárként dolgozott egy pécsi középiskolában. 2024 januárjától kezdődően egy tanítványával közösségi médiás alkalmazáson keresztül beszélgetni kezdett, majd egy idő után tőle intim képeket kért.

A lány több alkalommal küldött magáról olyan képeket, melyeken fehérneműben volt látható.

A férfi ezt követően 2024 márciusában a sértettel iskolán kívül is találkozott.

A találkozóra a férfi kocsijában került sor, ahol a vádlott többször megsimogatta tanítványát, benyúlt pólójába, melltartója alá. Tekintettel arra, hogy a lány a tanárával nem akart viszonyt kezdeményezni, ezért a férfi visszavitte a kollégiumba.

2024 szeptemberében a vádlott egy másik 15 éves lány tanítványával kezdett üzenetváltásba, majd decemberben iskolán kívül találkozott a lánnyal a férfi gépkocsijában, ahol a férfi szexuális tevékenységet végzett a sértettel.

2025 januárjában a testnevelő tanár egy harmadik tanítványa felé közeledett szexuálisan, az egyik testnevelő óra után a lány mellé ült, nyakát, hátát simogatni, masszírozni kezdte, a sértett azonban határozottan visszautasította a férfi közeledését.

A vádlott cselekménye többek között a szexuális visszaélés bűntett minősített esetének, illetve szeméremsértés vétségének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.

Képünk illusztráció.

