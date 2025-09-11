A Pécsi Püspökség is programokkal készül az Arc Sacra fesztiválra

Reményünk: Mi Atyánk - Forrai Tamás SJ szubjektív tárlatvezetése Szakács Imre László festményeinek kiállításán

Időpont: 2025. szeptember 13., szombat, 15.00

Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 10.)

A 2025-ös A remény zarándokai szentév alkalmából rendezett kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetésen jelen lesz a képek alkotója, így alkalom nyílik a személyes találkozásra, beszélgetésre is.

2:1 Két kiállítás, egy helyszín - interaktív tárlatvezetés a Dóm Kőtárban

Időpont: 2025. szeptember 19., péntek, 16.00

Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 10.)

Az interaktív tárlatvezetésen a Dóm Kőtár két kiállításában a középkori és a kortárs művészet egy-egy sajátos lenyomatát tekinthetjük meg, amelyek iránya ugyanaz: a vágy, hogy kapcsolatba lépjünk a teremtő Istennel.

Reményünk: Mi Atyánk - Képmeditáció Szakács Imre László kiállításán

Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 15.00-17.00

Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 10.)

Képmeditációra, az alkotásokban való elmerülésre hívjuk az érdeklődőket Szakács Imre László Reményünk: Mi Atyánk című kiállításába. A program alkalmat ad elcsendesedére, szemlélődésre, imára és az élmény megosztására is.