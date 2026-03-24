Durván emelkedtek az üzemanyagárak Horvátországban

A horvát kormány a hétfői ülésén elfogadta a lakosság és a gazdaság védelmét szolgáló tizedik átfogó intézkedési csomagot az energiahordozók világpiaci árának emelkedése miatt - közölte Andrej Plenkovic miniszterelnök. Keddtől az üzemanyagok Horvátországban jóval többe kerülnek, mint idehaza.

A kormányfő azt mondta: a döntést a közel-keleti feszültségek és az olaj világpiaci árának hirtelen emelkedése indokolta.

Az új csomag értéke mintegy 450 millió euró, és olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja a lakosság és a gazdaság védelme az energiapiaci drágulás hatásaitól. Rámutatott, a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára három hét alatt 71 dollárról 114 dollárra nőtt.

A kabinet továbbra is szabályozza az üzemanyagárakat, ezért csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját és a forgalmazói árrést.

Az autópályákon kívüli töltőállomásokon kedden lép életbe az új árplafon: az euroszuper literenkénti ára a jelenlegi 1,50 euróról 1,62 euróra emelkedik, miközben kormányzati beavatkozás nélkül 1,71 euró lenne. Az eurodízel ára 1,55 euróról 1,73 euróra nő, a piaci ár 1,86 euró lenne.

A magyar hatósági árnál tegnapig mintegy tíz forinttal olcsóbb volt a tankolás déli szomszédunknál, keddtől azonban a benzin mintegy ötven, a dízel hozzávetőleg hetven forinttal drágább, mint idehaza.