Április végén megnyitja kapuit a máriakéméndi zarándokszállás

A máriakéméndi Nagyboldogasszony-kegytemplom az épület födémszerkezetének felújítási munkálatai miatt jelenleg zárva tart, a kegyhely zarándokszállása azonban már az áprilisi nyitásra készül.

A máriakéméndi kegyhely különleges vonzerővel bír egyházmegyénkben, ahol már több évtizede jelentős hagyománya van a táborozásoknak. Az 1990-es évektől kezdve a cserkészek bázisa, melynek alapjait még Petri György esperes-plébános teremtette meg. Az itteni hatalmas és részben kihasználatlan kolostorépület már ekkor egyszerű szállásként igénybe vehető volt.

Ma már persze teljesen más elvárások és igények merülnek fel a szállóvendégek részéről.

Udvardy György pécsi megyéspüspök felismerve a szakrális hely adta lehetőségeket, a megüresedett kolostort, illetve korábbi plébániaépületet pályázat útján felújíttatta.

Ebből és további adományokból lett kialakítva a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör munkájával az a modern és nívós szálláshely, mely elnyerte tetszését az országos zarándoktábor szervezői csapatának, s immár negyedik éve, hogy évente kb. 10 turnusban keresik fel a Mánfa, MaranaTha ház - Máriakéménd - Máriagyűd útvonalon zarándokló diákok. Emellett sok más gyerek- és felnőtt csoport, plébániai és lelki közösség, valamint civil vendégek fordulnak meg a kegyhelyen és a szálláshelyen. A tavalyi évben pedig egy új fedett-nyitott rendezvényépület is felépült a szálláshely udvarán.

A táborhelyen a zarándokház mellett lehetőség van bográcsozásra és szalonnasütésre is. Az étkezés önellátó. A szállás konyhájában a főzéshez és az étkezéshez teljes felszerelés (tányérok, evőeszközök, poharak, edények), továbbá két gáztűzhely, két hűtő és mikrohullámú sütők is rendelkezésre állnak. Máriakéménden, a település központjában, a helyi boltban van lehetőség élelmiszer beszerzésére. A környékbeli éttermekből lehet ételt rendelni, melyet előzetes egyeztetés alapján a helyszínre is kiszállítanak.

A kegyhelyek között abban is különleges, hogy nem a településen, hanem annak külterületen helyezkedik el, ám mégis közel van a faluhoz, sőt mivel a Pécsváradra vezető út mentén található, ezért még „saját" buszmegállóval is rendelkezik, Máriakéménd kegytemplom néven.

A zarándokszállás kertjében elcsendesedésre vagy labdajátékokra alkalmas fás, füves terület található. A szabadtéri foglalkozásokhoz sörasztalt és padokat tudunk biztosítani. A sátorozási lehetőségre a zarándokszállás észak-keleti udvarrészében van mód. Parkolási lehetőség a szálláshely udvarán biztosított. A szálláshely 38 férőhelyes. A szobák elosztása: 6 db 4 ágyas (heverőkkel), és 1 db 14 ágyas (emeletes ágyakkal).

További információk: https://pecsipuspokseg.hu/szallas/mariakemendi-zarandokszallas/

Szállásfoglalás: Biki Endre Gábor gondnoknál (E-mail: [email protected], tel.: 30/452-4579).