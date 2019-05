Modern mozi a műemléki épületben: újra trendi lett az Urániába járni

A pár éve alapos modernizáción átesett legendás Uránia mozi napjainkra ismét a filmrajongók kedvelt helyévé vált. A fejlesztések a 2014-es újranyitást követően sem álltak le, nemrég például a hangtechnikát cserélték ki, illetve a 3D-s látvány is jobb a korábbinál.

Az Uránia mozit még manapság is sokan „Petőfiként" emlegetik, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc költőjének nevét 1953-tól a rendszerváltásig viselte az intézmény. A kezdetekkor, 1935-ben az ország egyik legmodernebb filmszínháza működött a Bauhaus-épületben. Ugyan a 2000-es évek a multiplex mozi megnyitása miatt nehézségeket hoztak, a 2013-ban és 2014-ben történt jelentős fejlesztéseket követően manapság újra a filmrajongók kedvelt helyszíne a Hungária utca 19.

Szabó Krisztián, a Kultik Magyar Mozihálózatba tartozó Uránia vezetője lapunk érdeklődésére úgy nyilatkozott, ugyan a nézőszámok nem publikusak, ám annyit elárulhat, hogy az előzetes várakozásaiknak megfelelnek az adatok. Hozzátette: az utóbbi években folyamatos emelkedés figyelhető meg a vendégszámot illetően.

Ez egy mozi, nem kocsma Viszonylag sokáig működött szórakozóhely az Uránia előterében. Mivel az egységgel kapcsolatban sok rossz tapasztalata volt a mozi üzemeltetőjének, úgy döntöttek, hogy ez nem illik bele a profiljukba, megmaradnak kizárólag filmszínháznak. Hiába voltak ezzel kapcsolatban megkeresések, nem tervezik újranyitni a vendéglátóegységet.

A jó tendencia persze egyrészt annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban a nézők érdeklődését felkeltő filmeket forgattak, másrészt az Urániában történt fejlesztések is vonzóbbá tették a mozit. Manapság már kényelmes székekről, kiváló hangon, illetve akár a legjobb látványt nyújtó háromdimenziós rendszer segítségével élvezhetőek a filmek. Jövőre is várhatóak fejlesztések, amelynek keretében lényegében a teljes légtechnikát kicserélik.

- Az Uránia Európa utolsó, még működő Bauhaus filmszínháza. A szép műemléki épületet a pécsi önkormányzattól egy jelképesnek mondható összegért béreljük, ám a fenntartás, illetve a modernizáció jelentős forrást igényel. Ezeket teljes egészében saját erőből finanszírozzuk - tudtuk meg Szabó Krisztiántól.



Mivel az üzemeltetők gyakorlatilag a jegybevételekből tartják fent az Urániát, ezért érthetően fontos szempont számukra, hogy a várható sikerfilmeket vetítsék. E mellett azonban olyan alkotásokat is műsorra tűznek, amelyek nem lesznek feltétlenül kasszasikerek, de a helyieket érdekelheti. Ilyen például a Pécsi szál című film. E mellett operett- és balettvetítéseket is tartanak, valamint filmklubot is működtetnek.



Képünkön: a jó film mellé szinte elmaradhatatlan a popcorn.