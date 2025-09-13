TCR World Tour: Michelisz Norbert nyerte az első futamot a sorozat ausztráliai állomásán Frissítve: 2025. június 22. vasárnap 12:27

Michelisz Norbert nyerte a szombati első futamot a túraautós TCR World Tour sorozat ausztráliai állomásán.





A viadal honlapja szerint a címvédő magyar versenyző a második helyről indulhatott, és annak köszönhette sikerét, hogy a rajt-cél győzelmet arató csapattársa, a spanyol Mikel Azcona a verseny közben öt másodperces időbüntetést kapott.



A Hyundai magyar pilótája így - noha másodikként ért be - összesítésben 2.4 ezredmásodperccel megelőzte riválisát és a dobogó legfelső fokára állhatott. Összetettben továbbra is az ötödik.

Michelisz a vasárnapi, részben fordított rajtrácsos versenynek a tizedik pozícióból vág majd neki Tailem Bendben.



