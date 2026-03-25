Juhász Dorka csapata már a török kosárdöntő küszöbén
2026. március 25. szerda 08:41
Juhász Dorka csapata, a Galatasaray megnyerte a török kosárlabda-bajnokság elődöntőjének az első mérkőzését, ezzel egy győzelemre került a fináléba jutástól.
Az isztambuli együttes kedden 82-74-re verte a vendég Emlak Konutot, a magyar válogatott centere 16 perc alatt 8 pontot dobott. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc csütörtökön folytatódik a szintén isztambuli ellenfél csarnokában.
A másik elődöntő nyitányán a címvédő Fenerbahce 73-62-re legyőzte a Mersint.
A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.
MTI
Facebook box
Megosztás
