Juhász Dorka az idény legjobbja az Európaligában
2026. április 18. szombat 16:40
Juhász Dorkát választották a női kosárlabda Euroliga 2025/2026-is idényének legjobbjává.
A vasárnapi El-döntőben érdekelt török Galatasaray 26 éves magyar légiósa az MVP-díj történetének legfiatalabb kitüntetettje.
A válogatott center a szezon során 52 százalékkal célzott a mezőnyből, és átlagosan 12,8 pontot, valamint nyolc lepattanót ért el mérkőzésenként.
A török bajnoki ezüstérmes Galatasaray vasárnap 20 órakor csap össze az Euroligában is címvédő, szintén isztambuli Fenerbahcével az Euroliga zaragozai fináléjában.
Juhász az El-idény legjobb ötösében is helyet kapott a Fenert erősítő Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand, valamint a francia Basket Landes-ben szereplő Leila Lacan mellett.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Juhász Dorka az idény legjobbja az...
- A pénteki volt az év eddigi...
- A Vadásztanya is már csak emlék,...
- Még várják a jelentkezőket a Virágos...
- Szobor is őrzi majd Baranya első...
- Ön tudja, melyik pályaudvarra futnak...
- A pécsi István pince túlélt mindent:...
- Április végén megnyitja kapuit a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- A pécsi Pitbull lett Gulyás helyett...