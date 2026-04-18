Juhász Dorka az idény legjobbja az Európaligában

Juhász Dorkát választották a női kosárlabda Euroliga 2025/2026-is idényének legjobbjává.

A vasárnapi El-döntőben érdekelt török Galatasaray 26 éves magyar légiósa az MVP-díj történetének legfiatalabb kitüntetettje.

A válogatott center a szezon során 52 százalékkal célzott a mezőnyből, és átlagosan 12,8 pontot, valamint nyolc lepattanót ért el mérkőzésenként.

A török bajnoki ezüstérmes Galatasaray vasárnap 20 órakor csap össze az Euroligában is címvédő, szintén isztambuli Fenerbahcével az Euroliga zaragozai fináléjában.

Juhász az El-idény legjobb ötösében is helyet kapott a Fenert erősítő Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand, valamint a francia Basket Landes-ben szereplő Leila Lacan mellett.