Gyülekeznek a felhők, esős nap vár ránk szerdán

Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, így szerdán az ország nyugati felén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok.

Ma csak a keleti határ mentén kis eséllyel, holnap viszont már sokfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására, de a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartósabb eső is lesz.

A zivatarokat szerdán lokálisan felhőszakadás is kísérheti.

Holnap többfelé kísérhetik élénk, főképp a Dunántúl északi részén, és zivatarok környezetében erős - akár viharos - lökések is az északi, északnyugati szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.