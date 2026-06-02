Gyülekeznek a felhők, esős nap vár ránk szerdán
2026. június 02. kedd 19:30
Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, így szerdán az ország nyugati felén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok.
Ma csak a keleti határ mentén kis eséllyel, holnap viszont már sokfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására, de a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartósabb eső is lesz.
A zivatarokat szerdán lokálisan felhőszakadás is kísérheti.
Holnap többfelé kísérhetik élénk, főképp a Dunántúl északi részén, és zivatarok környezetében erős - akár viharos - lökések is az északi, északnyugati szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
MTI
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