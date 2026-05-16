Célba ért Pécsett a Mohácsról indult királyetap mezőnye - Valter Attila volt a legjobb magyar
2026. május 16. szombat 16:55
A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szombati királyetapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Valter Attila volt a legjobb.
A mezőny Mohácsról kezdte meg az egész napra előre jelzett heves esőzés miatt 143 kilométeresre rövidített távot.
A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában végül - időközben meghozott döntés alapján - négy helyett háromszor kellett leküzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba értek. Az etapot szökésből nyerte Söderqvist.
Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny.
A záróetapot is teljes egészben közvetíti az M4 Sport.
Képünkön: Valter Attila, a Bahrain Victorious csapat tagja, a belga Tim Merlier, a Soudal Quick-Step csapat tagja, a német Max Kanter, az XDS Astana Team csapat tagja és a belga Victor Vercouillie, a Flanders Baloise csapat tagja (b-j) a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny negyedik, 147 kilométeres Mohács - Pécs közötti szakaszának rajtjánál Mohácson 2026. május 16-án.
MTI - Fotó: MTI/Kacsúr Tamás
