Célba ért Pécsett a Mohácsról indult királyetap mezőnye - Valter Attila volt a legjobb magyar

A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szombati királyetapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Valter Attila volt a legjobb.

A mezőny Mohácsról kezdte meg az egész napra előre jelzett heves esőzés miatt 143 kilométeresre rövidített távot.

A kerékpárosoknak a szakasz utolsó harmadában végül - időközben meghozott döntés alapján - négy helyett háromszor kellett leküzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba értek. Az etapot szökésből nyerte Söderqvist.

Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny.

Képünkön: Valter Attila, a Bahrain Victorious csapat tagja, a belga Tim Merlier, a Soudal Quick-Step csapat tagja, a német Max Kanter, az XDS Astana Team csapat tagja és a belga Victor Vercouillie, a Flanders Baloise csapat tagja (b-j) a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny negyedik, 147 kilométeres Mohács - Pécs közötti szakaszának rajtjánál Mohácson 2026. május 16-án.