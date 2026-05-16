Egy újabb borult, szomorkás nap vár ránk vasárnap
2026. május 16. szombat 14:30
Éjszaka sokfelé számíthatunk csapadékra - tartós eső, valamint főként a keleti országrészben záporok, zivatarok is kialakulhatnak -, majd holnap ennek a súlypontja egyre inkább kelet, északkelet felé helyeződik.
Nagy területen várható további jelentős mennyiség.
Ma a Dunántúlon, vasárnap helyenként másutt is megerősödik az északnyugati szél, holnap néhol viharos széllökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 11 és 22 fok között alakul, a felhősebb középső részeken lesz a leghűvösebb, míg a naposabb nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti határszélen mérhetjük a magasabb értékeket.
MTI
