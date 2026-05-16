Közbeszólt az időjárás, elmarad a programok egy része a Nepomuki-ünnepségen
2026. május 16. szombat 13:31
Ahogy egész napra várható heves esőzés miatt módosítani kellett a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mai, Mohácsról rajtolt királyetapjának időpontját és útvonalát, úgy az ugyancsak ma tartandó Nepomuki-ünnepség programjainak egy részét is törölték a szervezők.
Közlésük szerint nem tartják meg a fél háromra tervezett céhzászlós felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Szent Mihály térre, elmarad a Liturgia a Nepomuki Szent János szobornál a Szent Mihály téren és a koszorúzás a révbe, valamint a sétakompozás is a Mohácsi Fúvószenekar közreműködésével.
A jelenlegi állás szerint megtartják az alábbi programokat:
Erzsébet téri szabadtéri színpad
19:00 Orchestar Mirabolan
19:45 Mohácsi Fúvószenekar
22:00 Utcabál a Póló zenekarral
A Dunán zajló programok:
20:00 A csónakosok megáldása a Duna-parton
21:00 Jánoskázók indulása a Sokacrévből
21:30 Tűzijáték a Dunán
Képünk archív felvétel.
M. B. - Fotó: Dittrich Éva (archív)
